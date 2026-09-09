Bullock è madre di due figli adottivi, Louis, 16 anni, e Laila, 14. La crescita dei ragazzi ha avuto un peso determinante nelle decisioni dell'attrice, che negli ultimi anni ha valutato i nuovi progetti anche in funzione della possibilità di continuare a essere presente nella loro quotidianità. Il principio, per lei, è semplice: se un lavoro richiede un'assenza troppo lunga e impedisce ai figli di accompagnarla, preferisce rinunciare. Una filosofia che ha inevitabilmente modificato anche il modo di scegliere i film. Bullock ha spiegato di aver privilegiato produzioni realizzate vicino alla sua casa di Los Angeles oppure concentrate nei mesi estivi, così da ridurre l'impatto degli impegni professionali sulla vita scolastica dei ragazzi.