La pornostar Malena promette vacanze a luci rosse nel Cilento

Sul Web non si parla che dello spot per vacanze di lusso decisamente trasgressive nel Cilento con protagonista la pornostar ed ex naufraga dell’ “Isola dei famosi” Malena. L’attrice è la testimonial di “Desnuda” un resort affacciato sul mare che promette divertimento sfrenato per scambisti, nudisti, liberisti e chiunque voglia un po’ di relax disinibito. Il luogo prescelto è ancora top secret e aprirà i battenti a giugno. Pandemia permettendo!