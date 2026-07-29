Alexandra Leclerc, le foto che mostrerebbero il pancino
© IPA | Charles e Alexandra Leclerc
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Natalie Portman svela il pancione © Instagram @natalieportman Shelby Duncan
Natalie Portman non nasconde più le forme della gravidanza. L’attrice ha pubblicato su Instagram un nuovo ritratto in cui posa davanti a una finestra, con una camicia azzurra lasciata aperta e le mani appoggiate sul pancione. "Counting the days until we meet you", ha scritto: "Conto i giorni che mancano al nostro incontro". Uno scatto intimo, firmato dalla fotografa Shelby Duncan, che racconta l’attesa senza bisogno di aggiungere molto altro. Tra le prime reazioni è arrivata anche quella dell'amica Jennifer Garner, che ha lasciato tre cuori rossi. Per la star premio Oscar si tratta del terzo figlio, ma del primo con l’attuale compagno Tanguy Destable.
Natalie Portman aveva confermato di aspettare un figlio ad aprile, durante un’intervista concessa a "Harper’s Bazaar". Allora aveva ancora 44 anni, mentre il 9 giugno ha festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno. "Io e Tanguy siamo molto emozionati. Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo", aveva raccontato. L’attrice aveva spiegato di vivere questa gravidanza con una consapevolezza diversa rispetto alle precedenti. Cresciuta come figlia di un medico specializzato in fertilità, ha raccontato di conoscere le difficoltà affrontate da molte persone nel tentativo di avere un bambino. Per questo aveva scelto di parlare della sua felicità senza darla per scontata.
Il bambino sarà il primo figlio di Natalie Portman con Tanguy Destable, produttore, compositore e musicista francese conosciuto con il nome d’arte Tepr. Nato in Bretagna, Destable si è fatto conoscere nella scena elettronica francese ed è stato per diversi anni uno dei componenti degli Yelle. Nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi artisti, tra cui Woodkid, Martin Solveig, M83 e Calvin Harris. Nonostante il successo professionale, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata. Anche Destable è già padre di due figli, avuti durante la precedente relazione con l’attrice francese Louise Bourgoin.
La relazione tra Natalie Portman e Tanguy Destable è diventata pubblica nel marzo 2025, quando i due sono stati fotografati insieme a Parigi. Secondo la stampa americana, la frequentazione sarebbe iniziata all’inizio dello stesso anno, dopo un incontro avvenuto attraverso amici comuni. Per Portman si è trattato del primo legame reso pubblico dopo il divorzio da Benjamin Millepied, finalizzato in Francia nel marzo 2024. Dal matrimonio con il coreografo sono nati Aleph e Amalia. Con l’arrivo del nuovo bambino, l’attrice diventerà quindi madre per la terza volta, mentre la coppia darà forma a una famiglia allargata composta complessivamente da cinque figli.
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