Natalie Portman aveva confermato di aspettare un figlio ad aprile, durante un’intervista concessa a "Harper’s Bazaar". Allora aveva ancora 44 anni, mentre il 9 giugno ha festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno. "Io e Tanguy siamo molto emozionati. Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo", aveva raccontato. L’attrice aveva spiegato di vivere questa gravidanza con una consapevolezza diversa rispetto alle precedenti. Cresciuta come figlia di un medico specializzato in fertilità, ha raccontato di conoscere le difficoltà affrontate da molte persone nel tentativo di avere un bambino. Per questo aveva scelto di parlare della sua felicità senza darla per scontata.