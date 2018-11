Natale in casa Ronaldo: guarda che addobbi!

Orsetti, renne, elfi, pupazzi di neve e pacchettini illuminati acquistati per sostenere un progetto a scopo benefico. A casa di Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale, il primo celebrato a Torino per il fuoriclasse della Juventus e la sua famiglia. Georgina Rodriguez mostra fiera su Instagram uno scatto con i bambini davanti a un pupazzo di Babbo Natale e le nuove decorazioni natalizie, irresistibili per i piccoli Eva, Mateo e Alana.

"Come ci siamo divertiti ad acquistare le decorazioni natalizie per la nostra nuova casa a Torino!!! E abbiamo anche provato la grande soddisfazione di sapere che stavamo contribuendo a una buona causa", scrive la futura moglie di Cristiano Ronaldo mostrando addobbi e luminarie posizionati sotto i grandi finestroni con vista sul capoluogo piemontese. Non mancano un abete bianco e un Babbo Natale seduto sul trono. Non c'è dubbio, la grande famiglia di Ronaldo si è già lasciata avvolgere dal clima di festa.