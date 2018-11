Cristiano Ronaldo a Londra con la famiglia, che pallinata!

Non solo sul tappeto verde, Cristiano Ronaldo dà spettacolo anche in tribuna. Il calciatore della Juventus ha portato la compagna Georgina Rodriguez e il primogenito Cristiano Jr ad assistere alle Atp Finals di Londra. In campo si sfidavano i tennisti Djokovic e Isner e Ronaldo ha cercato di respingere una pallina che è finita proprio vicino alla sua postazione. Elegante e griffato Ronaldo era seduto accanto a una sexy Rodriguez stretta in una gonna in latex rossa.

Prorompente e affascinante la compagna del campione bianconero non risparmia mise ad alto tasso erotico. Per la partita di tennis a Londra, Georgina ha scelto una maglia nera che delimitava le sue curve bombastiche e una gonna rossa che non passava certo inosservata. Ronaldo, orgoglioso della sua famiglia, esibiva fiero la sua dolce metà e il suo primogenito seduti accanto a lui. Intanto sui social mandava gli auguri alla sua bambina Alana Martina, 1 anno, rimasta a casa con i fratellini. Stessa foto sul profilo di lei che ha scritto: “Un anno pieno di amore e felicità. Un'altra benedizione nella meravigliosa famiglia che abbiamo costruito con tanto amore. Siamo fortunati, siamo benedetti da Dio e molto grati a lui per ciò che abbiamo nella vita. Grazie a tutti per il vostro supporto sempre, l'affetto che ci fate vedere e per le congratulazioni così belle per Alana. Tanto affetto e tanto amore per te!”.