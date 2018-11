Che lusso Cr7! Un giorno con il calciatore più pagato al mondo

Lo stipendio della società bianconera, sommato agli introiti pubblicitari, portano a un budget annuale vicino ai 100 milioni che Cristiano si gode insieme alla compagna Georgina e ai suoi quattro figli. Nella villa torinese in cui vive non si fa mancare proprio nulla: mega-giardino, palestra con criosauna, 20 box per le auto (sono almeno 18 i bolidi di lusso che guida). Per un appuntamento “al volo” sale sul suo jet privato, costato 31 milioni e dotato di ogni comfort. Per non parlare dei brand di cui va matto: non indossa nulla che non sia “logato”. Ama gli orologi e la sua collezione ne vanta alcuni davvero preziosi da due milioni di euro. E per brindare sceglie bottiglie di bollicine a quattro zeri. Si dice che si sposerà in Italia molto presto (Georgina sfoggia da tempo un brillocco) e si attendono nozze davvero principesche...