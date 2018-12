Natale a casa Marcuzzi: Alessia addobba l'albero in terrazza

C'è voglia di Natale a casa di Alessia Marcuzzi. La conduttrice addobba l'albero in terrazza, sistema la stella sulla punta dell'abete e appende il pupazzo della Befana in sala. Anche la figlia Mia Facchinetti si occupa delle decorazioni e del presepio tra i sassi sotto la tv. E come sempre alle luci pensa il capofamiglia, Paolo Calabresi Marconi.