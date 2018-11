Alessia Marcuzzi, compleanno sexy a Dubai

Shorts inguinali, top microscopici, forme in bella vista, tacchi vertiginosi e look da teenager. Il compleanno a Dubai di Alessia Marcuzzi è all'insegna del sex appeal. Per i suoi 46 anni la conduttrice tv ha voluto vicino il marito Paolo Calabresi Marconi, i figli Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi e le amiche del cuore. Tanta voglia di far festa e outfit esageratamente provocanti.