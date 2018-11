Marcuzzi, Fontana, Panicucci, Pedron & Co, che ricordi bollenti!

"Ma il costume ascellare??? E' appena tornato di moda, no?" scrive Alessia mostrando una foto con un microbikini, i riccioli biondi e il fisico spaziale.

"Diciamo che la passione per lo sport è un amore di vecchia data! Ricordi... momenti del passato oggi sono nostalgica..." è la didascalia di Federica Fontana a una foto che la ritrae in topless.

"Durante gli scavi di Pompei è stato ritrovato questo reperto archeologico che pare risalga al 2000 a.c. Storia di un'amicizia... striscialanotizia" scrive Maddalena Corvaglia a corredo di uno scatto insieme all'allora compagna di bancone Elisabetta Canalis.



"Amarcord Festivalbar 1993 memories" cinguetta Federica Panicucci postando un video mentre presenta insieme a Fiorello. E che dire di Paola Perego? "16 anni e non sentirli... la tenerezza!" scrive mostrando una foto degli esordi, lei che tra poco diventerà nonna per la prima volta. E poi ci sono i throwback di Eleonora Pedron con la fascia da Miss Veneto, di Vanessa Incontrada, di Alena Seredova nel 2006 allo stadio a seguire Gigi Buffon... Sfoglia la gallery e scopri tutti gli scatti d'annata, che rivivono nei ricordi social.