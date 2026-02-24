Nasti-Zaccagni, pace fatta? Spunta l'indizio social
Dopo giorni di crisi sembra essere tornato il sereno per una delle coppie più chiacchierate d'Italia
Continua a tenere banco sui social la storia d'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Dopo l'annuncio della messa in vendita della loro casa a Roma, in zona della Camilluccia-Farnesina e valutata 2,5 milioni di euro, tra il calciatore della Lazio e l'influencer sembrava esserci aria di crisi. Ora però un indizio social fa pensare che tra i due sia tornata la pace.
Zaccagni-Nasti, le voci di crisi
L'ipotesi di una crisi tra i due era nata proprio sui social. Nei giorni scorsi i follower della coppia e gli esperti di gossip si erano accorti di come Mattia Zaccagni e Chiara Nasti avessero smesso rispettivamente di seguirsi su Instagram. Un primo campanello d’allarme, che faceva pensare che tra i due ci fosse qualche problema.
Ad alimentare le voci di crisi era stato poi l’annuncio della messa in vendita della casa a Roma, un'abitazione di 280 metri quadrati adatta alle esigenze della coppia e dei loro due figli, Thiago e Dea. La volontà di trasferirsi, unita al defollowing sui social, aveva indirizzato i più verso la conferma di una vera e propria rottura.
Ma la stessa Chiara Nasti ha provato ad arginare i pettegolezzi: "È solo un momento di crisi passeggero", aveva affermato la blogger. E ora i nuovi movimenti social della coppia confermerebbero le sue parole.
È tornato il sereno?
Da un indizio social era partito il tutto, e da un indizio social ora pare tutto rientrato. I follower della coppia, infatti, si sono accorti che Zaccagni e Nasti hanno ripreso a seguirsi su Instagram, una piattaforma ormai diventata il "termometro" per misurare la stabilità di una coppia famosa.
Di sicuro i patiti di gossip rimarranno con gli occhi puntati sui follow e unfollow della coppia, aspettando nuovi aggiornamenti: una foto, una storia, un post insieme potrebbero confermare ufficialmente come il momento di crisi fosse davvero "passeggero" e che per il capitano biancoceleste e la compagna sia davvero tornato il sereno.