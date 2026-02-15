Nasti-Zaccagni in crisi? La coppia vende la casa a Roma

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono una delle coppie social più seguite. Il calciatore della Lazio e l’influencer stanno insieme dal 2021 e si sono sposati nel 2023, unione dalla quale sono nati anche due figli, i piccoli Thiago e Dea. La coppia però sembra ora essere in crisi, o almeno, questo è quanto emergerebbe dalle loro ultime mosse sui social e non. I due avrebbero infatti smesso di seguirsi su Instagram da alcuni giorni, restituendo un segnale non di poco conto ai loro follower, che subito hanno iniziato a chiedere spiegazioni. Soltanto una fase complicata o la fine del rapporto? Inoltre, Nasti e Zaccagni avrebbero anche messo in vendita la loro casa di Roma, un appartamento di 280 metri quadri circa nella zona della Camilluccia-Farnesina. La Nasti avrebbe parlato di “un momento di crisi passeggero”, svelando poi il reale motivo dietro la vendita della casa: i troppi furti.