Nasti-Zaccagni in crisi? La coppia vende la casa a Roma
Aria di crisi tra il calciatore e la star dei social: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno messo in vendita l'appartamento
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono una delle coppie social più seguite. Il calciatore della Lazio e l’influencer stanno insieme dal 2021 e si sono sposati nel 2023, unione dalla quale sono nati anche due figli, i piccoli Thiago e Dea. La coppia però sembra ora essere in crisi, o almeno, questo è quanto emergerebbe dalle loro ultime mosse sui social e non. I due avrebbero infatti smesso di seguirsi su Instagram da alcuni giorni, restituendo un segnale non di poco conto ai loro follower, che subito hanno iniziato a chiedere spiegazioni. Soltanto una fase complicata o la fine del rapporto? Inoltre, Nasti e Zaccagni avrebbero anche messo in vendita la loro casa di Roma, un appartamento di 280 metri quadri circa nella zona della Camilluccia-Farnesina. La Nasti avrebbe parlato di “un momento di crisi passeggero”, svelando poi il reale motivo dietro la vendita della casa: i troppi furti.
La casa in vendita
L’abitazione della coppia è in vendita per 2 milioni e 500mila euro ed è composta da un grande living space con pavimento in parquet, una zona pranzo con tavolo scuro e sedute in pendant, affacciata sull’esterno e illuminata da ampie vetrate. I colori dominanti sono nero, grigi e legno chiaro. L’esterno non è certo meno elegante. Il terrazzo è arredato con dei divani e un tavolino, con diverse fioriere che riparano dalla vista esterna, in quanto la casa è affacciata su un contesto residenziale alberato.
L’annuncio ci tiene a precisare che l'appartamento è “in ottimo stato”. La zona è tranquilla e signorile, ben collegata al centro e con diversi palazzi signorili e ville presenti; non mancano poi gli spazi verdi, ideali per i bambini piccoli.
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: dagli albori alla presunta crisi
L’amore tra il capitano della Lazio e la Nasti era sbocciato nel 2021, ad Ibiza, grazie ad alcuni amici in comune. L’influencer era reduce dalla travagliata love-story con Nicolo Zaniolo, finita con dichiarazioni controverse che avevano poi scatenato un caso mediatico. Dopo la conoscenza sull’isola spagnola però, la coppia aveva deciso di ufficializzare la relazione a dicembre del 2021, portando poi la relazione ad un passo successivo con il matrimonio nel 2023. Thiago era nato l’anno prima, mentre Dea, nel 2024. Tuttavia ora la domanda che domina i social è una sola: è davvero solo una crisi passeggera, o si intravede una rottura più profonda?