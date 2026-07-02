Lorella Cuccarini con figli e marito: gli scatti più belli
© Instagram | Lorella Cuccarini e famiglia
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L'influencer ha raccontato ai follower la diagnosi di tumore della piccola Whimsy Lou e il difficile percorso affrontato dalla famiglia tra ospedali, cure e chemioterapia
Nara Smith e Lucky Blue Smith © Instagram
Un racconto doloroso, condiviso per dare forza ad altre famiglie che stanno vivendo la stessa esperienza. L'influencer Nara Smith e il super modello Lucky Blue Smith hanno deciso di parlare pubblicamente della malattia della figlia Whimsy Lou, di appena due anni, alla quale è stato diagnosticato un tumore. Una notizia che ha sconvolto la coppia e cambiato radicalmente la vita dell'intera famiglia.
L'influencer, diventata celebre sui social per i suoi video di cucina e lifestyle, ha raccontato tutto in un filmato pubblicato sui suoi profili, accompagnato da un messaggio di ringraziamento rivolto al personale sanitario che ha seguito la bambina durante il percorso di cure. "Grata a ogni infermiera e a ogni medico che ci ha accompagnati lungo questo percorso, aiutandoci ad attraversarlo e ad arrivare dall'altra parte", ha scritto.
Nel video Nara ha ripercorso i momenti che hanno preceduto la diagnosi. Dopo aver notato alcuni segnali preoccupanti, lei e il marito avevano portato la piccola al pronto soccorso, senza però ottenere risposte chiare.
La svolta è arrivata durante una visita dal pediatra. "Ricordo che improvvisamente è diventato molto silenzioso e calmo. In quel momento mi è crollato il mondo addosso", ha raccontato. "Non so se fosse il mio istinto o semplicemente l'intuizione di una mamma, ma il primo pensiero che ho avuto è stato: 'Ha il cancro'".
Quel timore, purtroppo, si è rivelato fondato. Dopo una lunga serie di accertamenti, tra radiografie, ecografie e una biopsia, è arrivata la diagnosi. "Ci hanno chiamato immediatamente per dirci che aveva un tumore, che si era già diffuso e che doveva iniziare subito la chemioterapia", ha spiegato.
L'influencer ha anche rivelato il motivo della sua minore presenza sui social negli ultimi mesi. La diagnosi della figlia è arrivata in un periodo particolarmente delicato, poco dopo la nascita dell'ultima figlia della coppia. Nara e Lucky Blue Smith sono genitori di Rumble Honey, 5 anni, Slim Easy, 4, Whimsy Lou, 2 e della piccola Fawnie Golden, nata nel settembre 2025.
"Scoprire tutto questo e affrontarlo nel periodo successivo al parto, prendendomi cura anche degli altri nostri figli, trascorrendo molto tempo in ospedale con Whimsy e cercando allo stesso tempo di continuare a lavorare, è stato davvero difficile", ha raccontato.
Sotto al video sono arrivati migliaia di messaggi di affetto e vicinanza, ma per Nara condividere la propria esperienza ha avuto soprattutto un altro significato. Durante questi mesi ha trovato conforto confrontandosi con altri genitori e con le famiglie incontrate in ospedale, un sostegno che l'ha aiutata ad affrontare il senso di solitudine.
Oggi ha scelto di raccontare pubblicamente la sua storia proprio per restituire quella stessa vicinanza ad altri. "Tutto questo mi ha dato grande conforto e ha alleviato il senso di solitudine", ha spiegato. Un messaggio di speranza e solidarietà nato dal momento più difficile della sua vita.
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