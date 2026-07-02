La svolta è arrivata durante una visita dal pediatra. "Ricordo che improvvisamente è diventato molto silenzioso e calmo. In quel momento mi è crollato il mondo addosso", ha raccontato. "Non so se fosse il mio istinto o semplicemente l'intuizione di una mamma, ma il primo pensiero che ho avuto è stato: 'Ha il cancro'".