Naike Rivelli provoca ancora, dal nudo frontale al bacio sulle labbra con mamma Ornella Muti

Il nudo è la sua passione, se integrale ancora meglio. Nudista orgogliosa e convinta, Naike non esita a mostrare le sue forme. Posa senza veli davanti all'obiettivo a gambe divaricate, con un micio nero che provvidenzialmente copre l'inguine e due stelline a oscurare i capezzoli. Il messaggio è infuocato e si scaglia contro gli uomini che tradiscono: " Capisco la vostra mentalità. Le donne sono qualcosa di meraviglioso... si tende a volerne più di una... Ma non si fa!" li apostrofa. "Le bugie hanno le gambe corte. Noi streghe, gli uomini che tradiscono, li trasformiamo in gatti. Così possono usare le loro lingue false per leccarsi il c..o" scrive senza mezzi termini, e chissà che non si rivolga a qualcuno in particolare...

Ma non è il suo unico nudo integrale al limite della censura. Lambita dall'acqua la Rivelli copre l'essenziale con qualche fiorellino delicato, o rannicchiata sul parquet nasconde con la posa quello che riesce. Le sessioni di naked yoga sono un appuntamento fisso, e non esita a farsi immortalare davanti allo specchio con l'intimo striminzito.

Naike posta anche una foto in cui bacia sulla bocca Ornella, e i follower si dividono. I commenti vanno da "Che squallore" a "Siete dolcissime", coprendo tutte le sfumature intermedie. Mentre i fan e hater si accapigliano, la Rivelli è già pronta per la prossima provocazione. Non resta che aspettare...