Naike Rivelli nuda allo specchio è... doppiamente bollente

Ogni volta le sue posizioni di naked yoga mandano in tilt i social. Stavolta Naike Rivelli ha deciso di raddoppiare la sensualità e per le posizioni acrobatiche tutta nuda si mette davanti allo specchio. Copre le parti più intime con le mani o con i piedi, ma lascia che l'obiettivo la immortali senza nulla addosso per un "fronte e retro" da brivido.

Mentre lei, come scrive sui social, crea il suo equilibrio, i fan perdono la testa per le sue curve da paura. I suoi scatti sono ad alto tasso erotico e lei è ogni volta più disinibita. Completamente senza veli, nessuna posizione è troppo ardita per la Rivelli che ha fatto della provocazione il suo punto di forza.

Lo yoga è la sua passione, soprattutto se praticato senza nulla addosso. Sui social mostra le sue pose preferite, tanto meglio se sno piccanti. Naconde solo quel tanto che basta per non incappare nella censura social e poi dà libero sfogo al suo sex appeal. In bilico su un tavolino, a testa in giù in giardino, appesa alle corde in pose acrobatiche. A volte le foto di Naike scatenano qualche dibattito social tra chi apprezza il suo essere così disinibita e chi la trova esagerata. "Sono una nudista, una modella e un essere vivente che adora stare a suo agio con la proprio pelle e niente altro" ha risposto una volta per tutte la figlia di Ornella Muti.

