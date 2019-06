Moser compie 68 anni, aperitivo milanese con i Rodriguez

Festa con i “consuoceri” e degustazione dei vini di famiglia. Compleanno insolito per Francesco Moser che ha spento 68 candeline in un noto locale milanese in cui era organizzato l'assaggio delle sue bottiglie. Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez erano al tavolo con Francesco, Ignazio e la sexy Cecilia. Video, foto e anche una bella “sciabolata” di padre e figlio. I due infatti sulla porta del locale hanno improvvisato il sabrage, una tecnica particolare per stappare.