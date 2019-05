Dopo la sessione di shopping con Ignazio Moser , per Cecilia Rodriguez è tempo di tornare al lavoro. La sorella di Belen è protagonista di uno shooting in lingerie ad alto tasso erotico. Nel backstage si fotografa in intimo di pizzo, mettendo in mostra le sue curve sinuose, e regala ai follower una serie di scatti che lasciano a bocca aperta. Guardali nella galley.