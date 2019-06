Cecilia Rodriguez, fondoschiena da Trento... e lode

"In quanti hanno zoomato?" chiede un follower dopo aver visto il post di Cecilia Rodriguez che ha pubblicato un'immagine che la ritrae in bikini con il suo lato B in bella vista. Lei spiritosa replica lasciando intendere che c'è da zoomare anche sul décolleté. Tra i commenti ironici anche quelli che scrivono che un fondoschiena così in Trentino non s'è mai visto, ma c'è anche chi si sfoga insinuando chirurgia plastica. La sorella di Belen ha trascorso il fine settimana a Trento dal fidanzato Ignazio Moser. Con la coppia anche mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo.