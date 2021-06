Morata papà di lusso, con i figli e la Campello vola altissimo

Vacanza in famiglia per Alvaro Morata che, prima di unirsi alla nazionale di calcio spagnola per gli Europei, ha voluto godersi il più possibile sua moglie Alice Campello e i loro tre figli Alessandro, Leonardo ed Edoardo. Tutti insieme hanno raggiunto la città andalusa viaggiando a bordo di un jet privato: poche ore di volo affrontate nel massimo del comfort.

Sui social la Campello ha condiviso gli scatti di famiglia a bordo dell'aereo, tra salottini con poltroncine e divani in pelle, manicaretti succulenti da gustare e ogni tipo di accessorio che possa rendere il più piacevole possibile il volo. I bimbi si sono divertiti e la mamma ha documentato gli attimi di questo viaggio in famiglia e i dettagli più belli del jet.



Alice e Alvaro sono da poco tornati da una mini vacanza di coppia a Santorini dove si sono goduti qualche giorno solo per loro due in vista delle prossime settimane di lontananza. Poi tutti insieme sono partiti per la Spagna. In spiaggia si sono divisi tra giochi e coccole con i bambini e l'influencer ne ha approfittato per un in bocca al lupo al marito condividendo le foto dei saluti: "Passeggiate mattutine con addio... che tu possa tornare il più tardi possibile e che tutti i tuoi desideri si avverino! Ti amiamo, meraviglioso padre e marito". La risposta di lui non si è fatta attendere: "Ti amo troppo!"

