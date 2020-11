La vita da favola di Alice Campello: "Alvaro Morata è il marito ideale e un papà perfetto" Chi 1 di 20 Chi 2 di 20 Chi 20 di 20 Chi 20 di 20 Chi 20 di 20 Chi 20 di 20 Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori di Edoardo Instagram 20 di 20 Alice Campello Chi 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 instagram 15 di 20 instagram 16 di 20 instagram 17 di 20 instagram 18 di 20 instagram 19 di 20 instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si sono da poco trasferiti a Torino dopo alcuni anni a Madrid. Ancora ci sono gli scatoloni da aprire ma Alvaro e Alice non hanno fretta. Per ora la priorità sono i bambini: i più grandi sono piccole pesti e l'ultimo arrivato richiede molte attenzioni. Per fortuna la Campello sa tenere le redini di tutto, e Morata è sempre presente al suo fianco quando si tratta dei bambini. "Quando si tratta di educarli e di insegnare andiamo di squadra. Li sgridiamo quando lo riteniamo giusto, ma poi siamo molto affettuosi nel quotidiano", ha svelato l'influencer.

Il suo matrimonio con l'attaccante della Juve non potrebbe andare meglio di così: "Vive per me e con me, la sua felicità dipende dalla mia. Questo ovviamente non significa che non discutiamo mai, o che abbiamo periodi meno buoni, ma l'amore è sempre lo stesso". Si sono conosciuti tramite Instagram, quando il calciatore bianconero l'ha contattata dopo aver visto una sua foto. L'amore è nato subito e solo otto mesi dopo il primo incontro dal vivo lui le ha chiesto di sposarlo. Ora formano una famiglia strepitosa e affiatata, con il loro "tre moschiettieri" (come li chiamano loro) che li hanno riempiti di gioia.

