Alice Campello e Alvaro Morata in Grecia, vacanza bollente

Un angolo di Paradiso tutto per loro. Alvaro Morata e Alice Campello hanno scelto la Grecia come meta per la loro fuga d'amore lontano da tutto e da tutti. Immersi in una location da favola in mezzo al mare si lasciano andare alla passione e alle dediche d'amore tra cene romantiche a lume di candela e bagni bollenti in piscina.

I loro tre cuccioli, Leonardo, Alessandro ed Edoardo, sono rimasti a casa per questa volta. Alvaro e Alice si sono concessi un po' di tempo tutto per loro lontani dalla routine quotidiana. Il paesaggio incantevole li lascia senza fiato, ma la cosa che amano di più è perdersi l'uno negli occhi dell'altra. "La miglior compagnia di sempre", scrive l'influencer a commento di una gallery di foto che racconta la loro cenetta in riva al mare.

Si amano, si adorano, si scambiano dediche appassionate... ma Morata e la Campello non sono sdolcinatezza e romanticherie. Lui sa anche cogliere l'occasione per prendere in giro la moglie e nelle storie racconta divertito ai follower: "Ha detto: 'Che belli i cavalli!'... Erano asini!". Poi la butta in piscina a tradimento tutta vestita. Lei non se la prende, sta al gioco e ride. In amore sono belli anche gli imprevisti...

