Monica Bellucci, fuga al castello con le figlie Deva e Leonie Cassel: "Da piccole impazzivano per il fantasma"

Dalle passerelle e dal glamour della Fashion Week di Milano alla tranquillità di un castello immerso nella campagna toscana. Monica Bellucci, che il 30 settembre ha festeggiato 62 anni, si è concessa un weekend di relax insieme alle figlie Deva e Leonie Cassel, avute dall'ex marito Vincent Cassel.Come racconta sui social il giornalista Giorgio Galvani, per la fuga in famiglia l'attrice ha scelto un luogo che conosce da sempre: il Castello di Sorci, ad Anghiari, in provincia di Arezzo, a pochi chilometri dal confine con l'Umbria.