WEEKEND DI RELAX

Monica Bellucci, fuga al castello con le figlie Deva e Leonie Cassel: "Da piccole impazzivano per il fantasma"

Dopo la Fashion Week di Milano, l’attrice si è concessa una pausa nel suo storico buen retiro tra Toscana e Umbria

06 Ott 2026 - 12:24
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© Instagram | Monica Bellucci e le figlie, dalla Fashion Week al Castello di Sorci: guarda le foto
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Dalle passerelle e dal glamour della Fashion Week di Milano alla tranquillità di un castello immerso nella campagna toscana. Monica Bellucci, che il 30 settembre ha festeggiato 62 anni, si è concessa un weekend di relax insieme alle figlie Deva e Leonie Cassel, avute dall'ex marito Vincent Cassel.Come racconta sui social il giornalista Giorgio Galvani, per la fuga in famiglia l'attrice ha scelto un luogo che conosce da sempre: il Castello di Sorci, ad Anghiari, in provincia di Arezzo, a pochi chilometri dal confine con l'Umbria.

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Il weekend di Monica Bellucci con le figlie

 Il Castello di Sorci è da anni uno dei luoghi del cuore di Monica Bellucci. Come racconta La Nazione, l'attrice lo frequentava già ai tempi degli storici titolari Gabriella e Primetto Barelli e continua a sceglierlo quando vuole trascorrere qualche momento lontano dai riflettori insieme ai suoi affetti, compresa la madre Brunella.

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Questa volta ad accompagnarla sono state Deva, 22 anni, e Leonie, 16, che proprio tra quelle stanze hanno trascorso parte della loro infanzia. A ricordarle bambine è Veronica Barelli, alla guida della struttura: "Mi ricordo quando da piccole scorrazzavano per i corridoi, correvano da tutte le parti e, come tutti i bambini, impazzivano per il fantasma".

La figlie di Monica Bellucci sono ormai cresciute, ma il legame con quel luogo sembra essere rimasto intatto. "Deva e Leonie oggi sono delle splendide ragazze, ma il castello ha per loro lo stesso fascino, la magia e il calore di un luogo che conoscono da sempre", ha raccontato Barelli.

Tagliatelle, arrosto e cantucci per Monica, Deva e Leonie

 Niente red carpet o ritmi frenetici per il fine settimana delle tre. Monica Bellucci e le figlie hanno scelto una giornata scandita dalla tranquillità e dai sapori della cucina locale. A tavola non sono mancate tagliatelle, crostini rossi, carne arrosto, torcolo, cantucci e vin santo.

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Un ritorno alle atmosfere familiari dopo gli impegni milanesi dell'attrice, ospite alla Settimana della Moda, e a pochi giorni dal suo compleanno. Monica, Deva e Leonie hanno poi posato insieme a Veronica Barelli per una foto ricordo all'interno del castello.

Deva e Leonie Cassel sono cresciute

 Le due figlie di Monica Bellucci e Vincent Cassel hanno intanto cominciato a costruire le proprie carriere. Deva Cassel è già un volto affermato della moda e ha seguito la madre anche nella recitazione: dopo l'esordio cinematografico in "La bella estate", ha interpretato Angelica Sedara nella serie "Il Gattopardo".

Anche Leonie Cassel ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della moda, debuttando in passerella a Taormina per Dolce & Gabbana. Per qualche giorno, però, le due sorelle hanno lasciato da parte shooting e passerelle per tornare con la madre in uno dei luoghi della loro infanzia. Lo stesso castello dove, molti anni fa, correvano per i corridoi alla ricerca del fantasma.

Deva Cassel, Emily Ratajkowski, Charlize Theron: le guest star alle sfilate di Parigi

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© IPA | Tra le guest star alle sfilate di Parigi anche Anya Taylor-Joy, Deva Cassel, Emily Ratajkowski e Charlize Theron
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