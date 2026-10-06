Monica Bellucci, fuga al castello con le figlie Deva e Leonie Cassel: "Da piccole impazzivano per il fantasma"

© Instagram | Monica Bellucci e le figlie, dalla Fashion Week al Castello di Sorci: guarda le foto
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Dalle passerelle e dal glamour della Fashion Week di Milano alla tranquillità di un castello immerso nella campagna toscana. Monica Bellucci, che il 30 settembre ha festeggiato 62 anni, si è concessa un weekend di relax insieme alle figlie Deva e Leonie Cassel, avute dall'ex marito Vincent Cassel.Come racconta sui social il giornalista Giorgio Galvani, per la fuga in famiglia l'attrice ha scelto un luogo che conosce da sempre: il Castello di Sorci, ad Anghiari, in provincia di Arezzo, a pochi chilometri dal confine con l'Umbria.
Il Castello di Sorci è da anni uno dei luoghi del cuore di Monica Bellucci. Come racconta La Nazione, l'attrice lo frequentava già ai tempi degli storici titolari Gabriella e Primetto Barelli e continua a sceglierlo quando vuole trascorrere qualche momento lontano dai riflettori insieme ai suoi affetti, compresa la madre Brunella.
Questa volta ad accompagnarla sono state Deva, 22 anni, e Leonie, 16, che proprio tra quelle stanze hanno trascorso parte della loro infanzia. A ricordarle bambine è Veronica Barelli, alla guida della struttura: "Mi ricordo quando da piccole scorrazzavano per i corridoi, correvano da tutte le parti e, come tutti i bambini, impazzivano per il fantasma".
La figlie di Monica Bellucci sono ormai cresciute, ma il legame con quel luogo sembra essere rimasto intatto. "Deva e Leonie oggi sono delle splendide ragazze, ma il castello ha per loro lo stesso fascino, la magia e il calore di un luogo che conoscono da sempre", ha raccontato Barelli.
Niente red carpet o ritmi frenetici per il fine settimana delle tre. Monica Bellucci e le figlie hanno scelto una giornata scandita dalla tranquillità e dai sapori della cucina locale. A tavola non sono mancate tagliatelle, crostini rossi, carne arrosto, torcolo, cantucci e vin santo.
Un ritorno alle atmosfere familiari dopo gli impegni milanesi dell'attrice, ospite alla Settimana della Moda, e a pochi giorni dal suo compleanno. Monica, Deva e Leonie hanno poi posato insieme a Veronica Barelli per una foto ricordo all'interno del castello.
Le due figlie di Monica Bellucci e Vincent Cassel hanno intanto cominciato a costruire le proprie carriere. Deva Cassel è già un volto affermato della moda e ha seguito la madre anche nella recitazione: dopo l'esordio cinematografico in "La bella estate", ha interpretato Angelica Sedara nella serie "Il Gattopardo".
Anche Leonie Cassel ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della moda, debuttando in passerella a Taormina per Dolce & Gabbana. Per qualche giorno, però, le due sorelle hanno lasciato da parte shooting e passerelle per tornare con la madre in uno dei luoghi della loro infanzia. Lo stesso castello dove, molti anni fa, correvano per i corridoi alla ricerca del fantasma.
© IPA | Tra le guest star alle sfilate di Parigi anche Anya Taylor-Joy, Deva Cassel, Emily Ratajkowski e Charlize Theron
© IPA | Tra le guest star alle sfilate di Parigi anche Anya Taylor-Joy, Deva Cassel, Emily Ratajkowski e Charlize Theron