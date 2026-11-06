I Motley Crue si riuniscono quattro anni dopo lo scioglimento
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Rain Hannah Andreani è stata fermata dopo una lite con il frontman dei Mötley Crüe. Rilasciata su cauzione, dovrà comparire in tribunale a dicembre
Una discussione privata, poi un arresto che porta la vita sentimentale di Vince Neil sulle pagine della cronaca. Rain Hannah Andreani, fidanzata del cantante dei Mötley Crüe, è stata fermata in Tennessee con l'accusa di aver aggredito il rocker 65enne. La donna, truccatrice di professione, è stata portata nel carcere della contea di Williamson, a Franklin, e successivamente rilasciata dopo il pagamento di una cauzione da 5mila dollari. La prima udienza è fissata per il 3 dicembre.
Secondo fonti vicine alle autorità citate da TMZ, l'arresto sarebbe arrivato al termine di un acceso litigio. Andreani avrebbe aggredito Neil e, durante la discussione, iniziato a danneggiare la sua abitazione. Non è stato chiarito che cosa abbia provocato lo scontro.
La vicenda riporta sotto i riflettori una relazione lunga e tormentata: i due si erano lasciati nel maggio 2025, dopo circa quindici anni insieme, quando il cantante avrebbe sospettato un tradimento. La separazione, tuttavia, sarebbe durata poco. Stando alle ricostruzioni di TMZ, la coppia si sarebbe riavvicinata già il mese successivo.
L'arresto arriva dopo un periodo particolarmente difficile per il frontman. Nel dicembre 2024 Neil aveva avuto un ictus e, in seguito, aveva raccontato che i medici non sapevano se sarebbe riuscito a tornare a esibirsi. Nello stesso periodo, Andreani era rimasta gravemente ferita insieme a un amico nell'incidente aereo avvenuto a Scottsdale: il velivolo del cantante aveva colpito un aereo parcheggiato, causando una vittima e diversi feriti.
Dopo aver rinviato la residency di Las Vegas per una procedura medica, Neil era tornato sul palco nel settembre 2025. Per Nikki Sixx, cofondatore della band, la salute del cantante resta una priorità. Ora, però, a occupare la scena è una vicenda giudiziaria ancora tutta da chiarire.
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