L'arresto arriva dopo un periodo particolarmente difficile per il frontman. Nel dicembre 2024 Neil aveva avuto un ictus e, in seguito, aveva raccontato che i medici non sapevano se sarebbe riuscito a tornare a esibirsi. Nello stesso periodo, Andreani era rimasta gravemente ferita insieme a un amico nell'incidente aereo avvenuto a Scottsdale: il velivolo del cantante aveva colpito un aereo parcheggiato, causando una vittima e diversi feriti.