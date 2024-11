La scintillante corona di Miss Universo 2024 brilla sul capo di Victoria Kjaer, prima danese nella storia del concorso a vincere il titolo. Ventunenne, ballerina professionista, aspirante avvocato nonché imprenditrice, ha sbaragliato la concorrenza di 130 aspiranti Reginette (scese a 125 nelle varie tappe per via di ritiri e squalifiche) in un'edizione che ha visto l'ammissione alla gara anche delle madri, cosa mai avvenuta in precedenza. Seconda classificata la nigeriana Chidimma Adetshina e terza Maria Fernanda Beltran, Miss Messico.