In passerella, durante la kermesse, che si è tenuta a San Salvador, per la prima volta fra le 82 finaliste hanno sfilato anche alcune candidate madri e due transgender. Si sono classificate seconda la thailandese Anntonia Porsild e terza l'australiana Moraya Wilson. Palacios ha ricevuto la corona da Miss Universo 2022 dall'americana R'Bonney Gabriel. Nelle dichiarazioni dopo la vittoria, la vincitrice nicaraguense ha spezzato una lancia in favore della parità di salario fra uomini e donne.

Tgcom24

Sheynnis Palacio, già Miss Nicaragua, è nata il 30 maggio 2000 ed è una modella e reginetta di bellezza ma anche un'attivista per la salute mentale e produttrice audiovisiva di Managua, Nicaragua.



Ha studiato presso l'Università Centroamericana di Managua e ha conseguito una laurea in comunicazione di massa, lavorando contemporaneamente nell'azienda di snack di sua madre.

Quando l'attività di famiglia è fallita a causa di una crisi economica, sua madre è emigrata al nord per trovare un lavoro migliore, e lei è diventata il sostegno economico ed emotivo per la nonna e il fratello minore.

Molto attiva sul fronte dell'impegno nell'ambito della salute mentale, ha deciso di utilizzare le sue doti comunicative per trasmettere il suo messaggio e combattere la sua causa per la risoluzione dei problemi legati al delicato tema della salute psicologica, che lei stessa ha vissuto su stessa, a causa delle sue esperienze con l'ansia.



Proveniente da un paese in cui la salute mentale viene affrontata raramente, ha avviato un'iniziativa accessibile chiamata "Understand Your Mind", in cui intervista uno specialista in cura emotiva nei suoi segmenti televisivi. Ha anche prodotto eventi e altri progetti audiovisivi su questo argomento. Il suo obiettivo nella vita è lavorare al servizio dell'umanità, gestendo una redazione e producendo contenuti e spot pubblicitari per marchi internazionali.

Ama la pallavolo e nel tempo libero salva cani e gatti e adora i giochi mentali e i puzzle.

Nel 2016, quando aveva 16 anni, ha vinto il concorso di Miss Teen Nicaragua. L'anno successivo si è classificata tra le prime 10 a Miss Teen Universe. Nel 2020, a 20 anni, ha partecipato a Miss Mondo Nicaragua, vincendo la corona.