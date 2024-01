Si vede l'attrice con il pancione nudo, in auto probabilmente diretta in ospedale, e poi sorridente in sala parto, e poi la manina del suo bebè appena nato.

Miriam Leone festeggia il primo mese di Orlando Leone Carullo e condivide le foto dei giorni prima del parto "È passato solo un mese da quando sei arrivato, ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo… mi hai riempito il cuore e l’album preferiti del telefono. Un mese di amore travolgente" ha scritto Miriam Leone su Instagram condividendo gli scatti che segnano l'inizio della sua nuova vita. Il 29 dicembre è nato Orlando Leone Carullo, frutto dell'amore con il marito Paolo Carullo.

Miriam Leone annuncia la nascita del primo figlio Miriam Leone dopo il parto si è presa qualche giorno tutto per sé prima di annunciare al mondo di essere diventata mamma. "Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino... Orlando Leone Carullo... Amore infinito... grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas... siamo felicissimi" ha scritto sui social la ex Miss Italia quando il bebè aveva già 2 giorni di vita postando una foto della manina del piccolo.

Miriam Leone celebra la vita da mamma "Sono diventata mamma. La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina" ha scritto Miriam Leone in un altro post social pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bebè. "Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata", ha concluso.

Miriam Leone, ecco come ha annunciato di essere incinta e le foto della gravidanza Miriam Leone ha annunciato di essere incinta con un'intervista a Vanity Fair. L'attrice ha confessato di essersi accorta di aspettare un figlio prima ancora di fare il test di gravidanza, da alcune foto che le hanno scattato: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo... Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso".

Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone Paolo Carullo è musicista e imprenditore catanese, proprio come Miriam Leone, laureato in economia e Finanza a Milano. E' molto schivo e poco amante dei riflettori, tanto da non avere nemmeno un profilo social. Lui e la ex Miss Italia si sono sposati nel settembre 2021, quando facevano coppia già da 2 anni.