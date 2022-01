Miriam Leone diva a Parigi: "Felice che non mi pare vero"

Miriam Leone dark lady alla conquista di Parigi 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 3 di 21 IPA 4 di 21 IPA 5 di 21 IPA 6 di 21 IPA 7 di 21 8 di 21 9 di 21 10 di 21 11 di 21 12 di 21 13 di 21 14 di 21 15 di 21 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Bellissima, sensuale, elegante, provocante... con il suo fascino e il suo carisma Miriam Leone conquista Parigi. Ha partecipato a uno degli eventi della fashion week con un look da dark lady e ha catturato sguardi e flash. Mentre i paparazzi non la perdevano di vista, lei postava su Instagram alcune delle immagini del suo soggiorno francese: "Felice che non mi pare vero", ha scritto in una delle storie.