Dopo le nozze Miriam Leone ci ricasca: eccola con il nuovo look

"Oops, I did it again", l'ho fatto ancora, scrive Miriam (citando Britney Spears) postando le sue foto da femme fatale bionda. Sì perché non è la prima volta che cede al richiamo della decolorazione. In passato aveva adottato la stessa tonalità per esigenze di copione (durante le riprese del "Diabolik" dei Manetti Bros. in cui interpretava Eva Kant) per poi tornare di nuovo al rosso, il colore con cui il pubblico l'ha sempre conosciuta e amata.

I follower di Miriam non sono entusiasti della scelta, ma chissà che ne pensa il suo neo sposo Paolo? L'attrice e il musicista si sono detti sì con una cerimonia romanticissima a Scicli dopo due anni d'amore, poi tappa alla Milano Fashion Week prima di trascorrere qualche giorno solo per loro all'Argentario.

