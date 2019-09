Michelle Hunziker pensa al matrimonio... della figlia Aurora

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme da due anni e la loro relazione trova la piena approvazione di Michelle Hunziker a cui, anzi, non dispiacerebbe vederli diventare presto marito e moglie. La showgirl ha espresso il suo desiderio in un post su Instagram: "ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: 'ma mamma piantala... non lo pensare neanche!'. Io piango solo a pensarlo invece..." Chissà che non verrà presto esaudita?

Michelle condivide una foto di Aurora e Goffredo abbracciati, che si guardano ridendo, ed esordisce mettendo le mani avanti: "Ormai stanno insieme da più di due anni... noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli... un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di 'bestia' e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco! D'altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte." Ma, nonostante le 'precauzioni' la showgirl non può fare a meno di ammirare la giovane coppia: "Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme" e lascia intendere di sperare nelle nozze tra loro: "è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio...tiè!". Pronta la risposta dei diretti interessati: da Goffredo una sfilza di cuori per la "suocera", mentre la Ramazzotti si fa una risata e le scrive: "Ti voglio bene".