Mercedesz Henger tra i monti in mutande tocca le vette della seduzione

Un'escursione in mutande si trasforma in un siparietto bollente se la protagonista è Mercedesz Henger . Per la camminata tra i monti sceglie un look super sexy: t-shirt, sneakers e... mutande. Le foto social sono mozzafiato, con l'influencer che mostra il panorama incantevole della Valgrisanche e quello mozzafiato sul suo lato B.

"C’è chi prende il sole al mare e chi fa hiking in mutande. Dispersi nel nulla con Edoardo Ercole in veste di fotografo", scrive la maliziosa Mercedesz condividendo gli scatti con il lato B in evidenza. Tonica e perfettamente scolpita sceglie pose che mettano in risalto il fondoschiena mentre le mutande a brasiliana ne sottolineano ogni curva.

In Val d'Aosta con il fidanzato Lucas Peracchi e alcuni amici, tra cui Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, la Henger non dimentica i follower neanche durante le escursioni ad alta quota. Ansima in salita e filma quello che succede, mostra i panorami tra cascate e vedute panoramiche. Sale senza sosta e descrive i paesaggi: "E' stupendo", ripete. La camminata inizia in maglietta e leggins ma ben presto il caldo, o forse la voglia di sedurre, ha la meglio: via i pantaloni e lato B in bella mostra.

