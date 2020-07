Mercedesz Henger da togliere il fiato tra doccia hot e bagni bollenti

Da Forte dei Marmi alla Calabria, passando per Barcellona: per Mercedesz Henger le vacanze sono entrate nel vivo. Tante le mete ma un'unica costante: la sensualità. Curve prorompenti in mostra per la sexy influencer, che sfoggia un fisico mozzafiato con panorami incredibile sullo sfondo. Instancabile e sempre in movimento, anche in viaggio non dimentica i follower e manda cartoline bollenti, tra bagni e docce che tolgono il fiato.

In costume a Forte dei Marmi, Mercedesz sfoggia un fisico da urlo mentre si crogiola al sole in spiaggia o si gode calde serate mondane. Nello stabilimento balneare più amato dai vip si rilassa al sole o posa sinuosa mandando in delirio i follower che non la perdono mai di vista. Poi è la volta di Barcellona. Su e giù per le vie della città catalana sceglie i luoghi più suggestivi come scenario ai suoi scatti bollenti, con addosso top rivelatori che le disegnano il seno.

Di nuovo mare, ma stavolta in Calabria. La Henger gioca con le onde in pose roventi, passeggia sul bagnasciuga e mostra il lato B da capogiro, sfoggia abiti attillatissimi che sottolineano il suo corpo perfetto o costumi, minuscoli e sgambatissimi che mettono in risalto ogni singola curva. Lei si diverte un mondo a provocare e ogni scatto è un successo.

