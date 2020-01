Mercedesz Henger seminuda fa svenire tutti

Ospite di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", un maliziosissimo Lucas Peracchi ha rivelato: "Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino a svenire". E non è lui l'unico a perdere i sensi davanti al copro seminudo dell'esplosiva ex naufraga. Le foto postate su Instagram dalla figlia di Eva Henger sono da capogiro: in bikini sulla neve o in body sgambatissimo e moonboot sfida il freddo e... fa salire la temperatura!