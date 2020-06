Mercedesz Henger e il bagno col fidanzato Lucas tutto nudo

Immersi nella natura, lontani da tutto e da tutti, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi ne approfittano per un bagno di coppia bollente. Lui è tutto nudo mentre lei, almeno per lo scatto da condividere sui social, indossa un bikini super sexy che le mette in risalto il lato B. Sono in "ritiro spirituale", come racconta lei nelle storie di Instagram, per il compleanno del suo fidanzato e trovano il modo di festeggiare alla grande.

"Ed ora un bel bagno come madre natura ci ha fatto" scrive il personal trainer a corredo di uno scatto completamente senza veli. "A volte la vita è bellissima come desideravi che fosse" le fa eco lei, esplosiva con il costume due pezzi. Emerge dalle acque come Venere, con le curve bene in evidenza e un sorriso che incanta. I commenti dei follower si sprecano, tutti sono ammaliati dalle sue grazie bene in mostra. Lucas non è da meno mentre si rinfresca tra le acque limpide e sfoggia un fisico scolpito e tatuato.

La coppia si è rifugiata in alta montagna per festeggiare il compleanno di lui. "Come ogni anno abbiamo fatto una specie di mini ritiro spirituale per il compleanno di Lucas", ha spiegato Mercedesz nelle storie di Instagram al ritorno dalla vacanza, mentre è a mollo in un bagno di schiuma e con la maschera di bellezza sul viso. Dalla montagna ha condiviso con i follower alcuni momenti delle loro giornate ma senza dare troppi dettagli, perché parte della loro esperienza consisteva nel "non stare dietro al telefono, staccarsi un attimo". E ha concluso: "Ci siamo goduti la natura e la compagnia l'uno dell'altro".

