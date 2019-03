Melissa Satta veste la maglia del Milan e fa goal

Siamo abituati a vederla nei salotti sportivi come opinionista, con abiti eleganti e sexy. Stavolta Melissa Satta sceglie una veste tutta inedita: via i tacchi, indossa i tacchetti e scende in campo con i colori del Milan . Ospite speciale della squadra femminile rossonera, la showgirl dà prova di grande abilità con il pallone e riesce anche a segnare un goal.

I colori del Milan li conosce bene, visto che li ha indossati a lungo il suo ex, Kevin Prince Boateng. Ora è lei stessa a sfoggiarli, durante una visita alla seconda in classifica della serie A femminile. Per la Satta non è un esordio, ma un ritorno sul rettangolo di gioco visto che da ragazzina militava nel Quartu Sant’Elena e giocava sulla fascia sinistra. E infatti si vede subito che con il pallone ci sa fare, tra palleggi e tiri in porta. Si mette alla prova, tira e segna, poi esulta come una vera campionessa.