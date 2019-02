Melissa Satta single, compleanno scatenato con le amiche

Prima ha spento le candeline su una torta casalinga in cucina con Maddox e la mamma, poi cambio d'abito e via per una pazza serata di festa con le amiche. Melissa Satta ha festeggiato 33 anni e in versione single, dopo l'addio al marito Kevin prince Boateng, ha brindato con le amiche del cuore, tra cui Marica Pellegrinelli, Fiammetta Cicogna e Juliana Moreira.