Melissa Satta, vacanze da single a Dubai

Non hanno mangiato il panettone insieme e non hanno certo alzato i calici a Capodanno. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono ufficialmente scoppiati e prova ne è che la ex velina è in vacanza a Dubai con il figlio Maddox, la madre e le amiche del cuore. Bellissima in due pezzi Melissa posa mostrando il suo corpo asciutto stretto in micro-bikini che ne esaltano la femminilità e la sensualità. Gite nel deserto con Simona Salvemini e passeggiate con Maddox per la Satta, mentre le foto di coppia con Boateng risalgono allo scorso ottobre...