Melissa Satta paparazzata durante lo shopping a Milano Per lo shopping in centro a Milano, Melissa Satta sceglie un look sportivo come sempre le piace fare nel tempo libero. Berretto di lana in testa, giubbotto, pantaloni larghi e sneakers: la ex velina è bellissima anche in tutta la sua semplicità. Più elegante Simona Salvemini, in cappotto nero e stivali di pelle. Le due hanno fatto compere in un negozio di orologi, dal quale escono cariche di sacchetti. Poi la ex velina si mette al volante, lasciando i paparazzi ad inseguirla con i falsh.

Il Natale con Matteo Berrettini In casa di Melissa Satta si respira già aria di Natale. Lei e il figlio Maddox (nato dal matrimonio terminato con Kevin Prince Boateng) hanno già allestito l'albero e l'hanno mostrato sui social ai follower. Per la ex velina saranno le prime feste di fine anno in coppia con Matteo Berrettini, con cui vive un amore travolgente e molto romantico.