Non sarà certo la differenza d’età a fermare l’amore travolgente tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. La coppia è nata in sordina e dopo una vacanza a Madrid, in men che non si dica, i due sono usciti sempre più allo scoperto confermando che l’intesa è cresciuta ed è sbocciata in una splendida storia. Pare che la ex velina abbia già conosciuto la famiglia di Gussalli Beretta e lui se la cava benissimo con il figlio della showgirl Maddox, che la Satta ha avuto dal matrimonio con l’ex calciatore Kevin Prince Boateng.