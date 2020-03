Meghan torna in Gran Bretagna, ma lascia Archie in Canada: la Regina è triste

Lui canta con Jon Bon Jovi, lei prepara le valigie per tornare in Gran Bretagna. Ma di Archie nessuna traccia. Dopo la foto pubblicata sul profilo dei duchi di Sussex tra le braccia di papà, del figlio di Harry e Meghan non s’è più saputo nulla. La Regina Elisabetta aspettava di vederlo nei prossimi giorni, invece pare che resterà in Canada con la babysitter e un’amica della Markle. Per la sovrana è l’ennesima delusione… reale.