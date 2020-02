Harry e Meghan: i canadesi non sborsano soldi per la loro sicurezza, chi pagherà?

Il principe Harry torna a Londra, cerca di ricucire i rapporti con la nonna, presenzia agli ultimi eventi ufficiali, si prepara a fare la rockstar con Bon Jovi per beneficenza e si ritrova a dover risolvere le questioni di sicurezza. Meghan dovrebbe raggiungerlo settimana prossima, ma intanto dal Canada fanno sapere che il costo per sorvegliare i duchi di Sussex dal 31 marzo non sarà più sostenuto. Pagheranno i contribuenti inglesi?

Quando i Sussex si dimetteranno da reali, ovvero ufficialmente dal 31 marzo, i canadesi non pagheranno più per la loro sicurezza. Vuol dire che il costo per la protezione del duca, della duchessa e del piccolo Archie 24 ore su 24, che potrebbe arrivare a milioni di sterline, ricadrà sui contribuenti britannici?

Intanto il secondogenito di Carlo e Diana, che alla sua prima apparizione pubblica nel Regno Unito dopo la Megxit dice “chiamatemi solo Harry”, mostra di essere un bello spendaccione. Stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe prenotato un’intera carrozza in prima classe sul treno diretto da Edimburgo a Londra per tornare a casa dopo la conferenza in Scozia. Eppure i reali, William e Carlo in primis, di solito viaggiano con gli altri passeggeri e solo alla Regina è riservata una carrozza quando viaggia.

Dopo la registrazione con Bon Jovi del coro per gli Invictus Games, Harry aspetterà Meghan. Alla cerimonia di chiusura dei giochi per i veterani di guerra dovrebbe prender parte anche la Markle, magari con il piccolo Archie. La famigliola dovrebbe rientrare a Vancouver il 10 marzo.

