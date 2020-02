Harry cantante provetto con Jon Bon Jovi

Uno degli ultimi impegni pubblici di Harry in veste ufficiale è la registrazione del coro per gli Invictus Games insieme a Jon Bon Jovi. Sulla pagina Instagram dei Sussex è comparso un video, in cui la coppia inedita è in sala prove pronta a incidere il brano. "Restate sintonizzati", scrive il Duca di Sussex. I fan sono in attesa...