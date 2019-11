Meghan Markle "prepara il tacchino" per Harry e mamma Doria

Per celebrare il Giorno del ringraziamento a tavola saranno solo in quattro: il principe Harry , Meghan Markle , sua madre Doria Ragland e il piccolo Archie . Ai fornelli nessun membro dello staff: sarà la Duchessa di Sussex in persona a preparare il tacchino per i suoi cari, seguendo scrupolosamente la sua ricetta segreta. "È una cuoca talentuosa", ha raccontato la royal editor Katie Nicholl, e questa è l'occasione giusta per mettersi alla prova.

Non si sa ancora se siano stati i Duchi a partire per Los Angeles o se sia stata Doria a raggiungerli al Frogmore Cottage. Quello che è certo è che Harry e Meghan non passeranno la giornata di festa con gli altri membri della famiglia reale né prenderanno parte al gala in calendario per martedì prossimo a Buckingham Palace per celebrare i 70 anni della Nato. Del resto, anche il Natale insieme alla Regina è stato cancellato: la coppia lo trascorrerà negli Stati Uniti.

Il primo Giorno del ringraziamento di Archie, quindi, sarà in compagnia della sola nonna materna, un pranzo strettamente privato e lontano da ogni clamore. Con Meghan in versione casalinga con tanto di grembiule legato in vita e con Harry a capotavola con il compito di affettare l'arrosto. In perfetto stile americano.

