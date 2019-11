Gb, William e Kate e Harry e Meghan insieme a un evento pubblico dopo gli attriti tra i fratelli

William, Kate, Harry e Meghan sono apparsi in pubblico insieme per la prima volta da quando il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato in un'intervista alla Itv che lui e il fratello "hanno preso strade diverse". Le due coppie hanno partecipato, assieme alla regina, Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, ad un evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della Seconda Guerra Mondiale.