Il principe William è preoccupato per le pressioni su Harry e Meghan

Secondo fonti di Buckingham Palace, citate dalla Bbc, il principe William sarebbe "preoccupato" per le pressioni denunciate dal fratello minore Harry e dalla consorte Meghan in un documentario-intervista andato in onda domenica su Itv. Il duca di Cambridge riconosce "la situazione di fragilita'" dei duchi di Sussex e spera che, dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, ora possano "stare bene".