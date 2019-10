Una pausa di sei settimane per dedicarsi alla famiglia. I duchi di Sussex si prendono un po' di tempo da passare con il piccolo Archie , dopo il tour in Africa. Nonostante gli impegni in agenda fino a metà novembre, fanno sapere di volersi allontanare dagli appuntamenti pubblici, dopo le critiche e gli attacchi di cui è vittima soprattutto la moglie di Harry . Meghan Markle in un'intervista tv andata in onda sul canale ITV ha detto: "Grazie per avermi chiesto se sto bene - con gli occhi lucidi davanti alla telecamera - Poche persone mi hanno fatto questa domanda".

Meghan Markle in lacrime in tv: "Esisto, non vivo" Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche se in pubblico sfodera sorrisi smaglianti e aria serena, in realtà la Markle ha dovuto affrontare parecchie difficoltà con il suo ingresso nella royal family, le sono piovute addosso critiche e si sente costantemente al centro di commenti e disquisizioni non sempre gentili. Si è sentita "vulnerabile" anche durante la gravidanza. Davanti alla clip commovente, si è mosso il popolo del web con una campagna pro-Meghan sotto l'hashtag: "Weloveyoumeghan". E i fan pronti a sostenerla si sono moltiplicati in poche ore. A lanciare il movimento in difesa della duchessa di Sussex è stato il giornalista Greg Hogben che ha pubblicato una clip dell’intervista di Tom Bradby alla duchessa. Su Twitter ha scritto: "Gesù, questo mi ha spezzato il cuore" commentando l'immagine di una Meghan fragile e pronta alle lacrime.

E' stata dura adeguarsi al protocollo per la Markle, si è dovuta abituare in fretta al suo ruolo di duchessa, di moglie e di mamma. Per fortuna al suo fianco Harry non le ha mai fatto mancare affetto e comprensione: "È molto protettivo con me" ha detto Meghan. Per superare questo momento di difficoltà, i duchi avrebbero deciso di prendersi una pausa di sei settimane. Un amico avrebbe rivelato che la coppia si sente "ferita e confusa" e vorrebbe dedicarsi alla famiglia, tralasciando momentaneamente gli impegni istituzionali. Il principe Harry e la moglie avrebbero pensato anche di trasferirsi all'estero, proprio per sfuggire alle critiche. Magari a Los Angeles da mamma Doria. Anche il Sudafrica è nei loro sogni, ma un trasferimento lì è improbabile.