Meghan Markle lancia una linea di vestiti

Inarrestabile Meghan Markle. Dopo la notizia che la duchessa di Sussex sarà guest editor per il numero di settembre della rivista Vogue, il profilo della coppia annuncia un'altra importante novità. Meghan che ha seguito nell'ultimo anno il lavoro di “Smart Works” per aiutare le donne in difficoltà, si è resa conto della necessità di una linea di abbigliamento adatta alle loro esigenze. Detto fatto. La moglie di Harry curerà una capsule collection... per beneficenza.