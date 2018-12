Meghan Markle, il pancione non sta più nel vestito

Sparisce lo smalto nero che aveva fatto scandalo a corte durante i British Fashion Awards e compare in tutto il suo splendore il pancione di sei mesi. L'uscita mondana di Meghan Markle al Royal Variety Charity catalizza ancora le attenzioni non solo degli inglesi. Questa volta i riflettori sono puntati sull'abitino premaman che svela come mai prima le curve dolci della duchessa di Sussex.