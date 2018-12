Il padre di Meghan Markle tende una mano alla figlia: appello per la riconciliazione

L'uomo, che non ha potuto portare all'altare la figlia lo scorso 19 maggio a Windsor, a causa di un intervento chirurgico al cuore, ha lanciato l'appello in tv: "Qualunque siano le nostre divergenze, dobbiamo essere capaci di risolverle, facciamo parte della stessa famiglia, quindi per favore contattami. Spero che la cosa si risolva, non può durare per sempre".



"Non ho l'intenzione di stare zitto per il resto della mia vita. Amo molto mia figlia, lo devo sapere e mi piacerebbe che mi chiamasse o mi contattasse in un modo o nell'altro, anche che mi invii semplicemente un sms", ha proseguito Thomas Markle.



In primavera arriverà il primo figlio dell'ex attrice americana e del principe Harry. E a proposito il futuro nonno ha detto: "Spero che tutto vada bene e che potrò vedere la piccola Meghan o il piccolo Harry". "Deve esserci un posto, sono suo padre e sarò il nonno dei suoi figli", ha aggiunto.