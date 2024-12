"Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo" scrivono all'unisono Max Verstappen e Kelly Piquet, annunciando in un post social l'attesa del loro primo bebè. Che sia maschio o femmina, quello che è certo è che avrà la passione per l'automobilismo nel sangue: il papà ha vinto quattro titoli mondiali mentre la mamma è figlia di Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula Uno, e anche lei appassionata di motorsport.