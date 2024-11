Alice Bellagamba nel 2014 si è sposata con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, ma il matrimonio è durato meno di due anni. "La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: 'Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e avremo dei figli'. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto" ha raccontato. Dopo è arrivata la relazione con Daniele Bondì, attore conosciuto sul set, ma anche quella è durata poco. Ora con Leonardo Plebani, imprenditore nel settore food delivery, ha trovato la stabilità sentimentale e la voglia di mettere su famiglia.