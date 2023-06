Anzi, sembra che l'ex campione di MotoGp voglia proprio dare in pasto la sua nuova storia d'amore ai paparazzi: di giorno frequenta le spiagge più gettonate, e di sera i locali più alla moda. I fotografi del settimanale Chi non si fanno sfuggire l'occasione e ritraggono l'ex centauro con la sua dolce metà: una ballerina napoletana di 29 anni più giovane.

Gli avvinghiamenti, le coccole e i sorrisi tra Max Biaggi e Virginia De Masi non lasciano spazio a dubbi: tra loro è amore. La ragazza sfoggia un fisico tonico e sensuale in bikini blu e l'ex centauro è pazzo di lei mentre in acqua la stringe e poi la coccola sul lettino. Dopo il tramonto, spazio alle serate glamour con la coppia a cena in un ristorante molto frequentato dell'Isola. Max ha 52 anni, Virginia solo 23 ma la differenza d'età non sembra condizionarli e durante la vacanza si lasciano andare alla passione.



Chi è Virginia De Masi Con Virginia De Masi, Max Biaggi sembra vivere un sentimento intenso e travolgente. Lei è una ballerina napoletana 23enne, che sin da piccola ha dimostrato grandi doti nella danza e anche le idee chiare sul suo futuro sentimentale. Sette anni fa aveva detto in un'intervista a un giornale locale: "Il principe azzurro non esiste, esiste solo nelle favole e nel balletto. Io cerco un uomo di carattere, e soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi".